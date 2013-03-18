Куценко Алексей Ильич
Место рожденияНовосибирская обл., Коченевский р-н, Козловский усов|
Дата рождения21.03.1924
Дата смерти18.03.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
10.09.1942
Призвали 10.09.1942 года БО-2 СТОФ, 26..01.44-5-05.04.44 384 запасной стрелковый полк 44 запасной стрелковой дивизии, Нарофоминский БТ центр
Рождение ребёнка
27.01.1951
Сын: Куценко Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Куценко (Постникова) Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
1952
Сын: Куценко Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Куценко (Постникова) Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
22.07.1954
Сын: Куценко Евгений Алексеевич
Мать ребёнка: Куценко (Постникова) Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
07.11.1962
Мать ребёнка: Куценко (Постникова) Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
09.01.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Куценко (Постникова) Тамара Ивановна
Смерть
18.03.2013