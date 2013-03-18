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Куценко Алексей Ильич

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Место рождения

Новосибирская обл., Коченевский р-н, Козловский усов|

Дата рождения

21.03.1924

Дата смерти

18.03.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куценко (Постникова) Тамара Ивановна

Военная служба
10.09.1942
Призвали 10.09.1942 года БО-2 СТОФ, 26..01.44-5-05.04.44 384 запасной стрелковый полк 44 запасной стрелковой дивизии, Нарофоминский БТ центр
Рождение ребёнка
27.01.1951

Сын: Куценко Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Куценко (Постникова) Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
1952

Сын: Куценко Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Куценко (Постникова) Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
22.07.1954

Сын: Куценко Евгений Алексеевич

Мать ребёнка: Куценко (Постникова) Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
07.11.1962

Сын: Куценко Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Куценко (Постникова) Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
09.01.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куценко (Постникова) Тамара Ивановна

Смерть
18.03.2013

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