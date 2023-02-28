Султан-Галиев Мирсаид Хайдаргалиевич
Место рождения
Дата рождения25.07.1892
Дата смерти28.01.1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1911
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1913 по 1917
г. Баку, Азербайджан
Место жительства
С 1918 по 1931
Место жительства
С 1934 по 1937
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
28.01.1940