Султан-Галиев Мирсаид Хайдаргалиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Султан-Галиев Мирсаид Хайдаргалиевич

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Место рождения

Елимбетово, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.07.1892

Дата смерти

28.01.1940

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Елимбетово, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
По 1911
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1913 по 1917
г. Баку, Азербайджан
Место жительства
С 1918 по 1931
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1934 по 1937
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
28.01.1940
Москва, город федерального значения Москва
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