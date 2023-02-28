Апухтин Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апухтин Алексей Николаевич

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Место рождения

Болхов, Болховский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

27.11.1840

Дата смерти

29.08.1893

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Болхов, Болховский муниципальный район, Орловская область
Место жительства
С 1852 по 1862
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1862 по 1865
Орёл, город Орёл, Орловская область
Смерть
29.08.1893
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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