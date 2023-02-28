Апухтин Алексей Николаевич
Место рождения
Дата рождения27.11.1840
Дата смерти29.08.1893
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1852 по 1862
Место жительства
С 1862 по 1865
Орёл, город Орёл, Орловская область
Смерть
29.08.1893