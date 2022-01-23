Мальгина (Мальгина) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМальгина (Мальгина) Евгения

Мальгина (Мальгина) Евгения

avatar

Место рождения

Россия

Дата рождения

05.02.1929

Дата смерти

23.01.2022

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1922 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1929

Отец: Мальгин Игнатий

Мать: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
12.06.1955

Сын: Мальгин Михаил

Отец ребёнка: Корытов Иосиф

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
19.01.1960

Муж: Корытов Иосиф

Знаменское, Ирбитское, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.10.1965

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Корытов Иосиф

Россия
Крещение
Неизвестно
Харловское, Ирбитское, Свердловская область
Godparents:Иван Антонович и Марфа Кронитовна
Смерть
23.01.2022
Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close