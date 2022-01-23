Мальгина (Мальгина) Евгения
Место рожденияРоссия
Дата рождения05.02.1929
Дата смерти23.01.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1929
Отец: Мальгин Игнатий
Мать: скрыто настройками приватности
Россия
Рождение ребёнка
12.06.1955
Сын: Мальгин Михаил
Отец ребёнка: Корытов Иосиф
Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
19.01.1960
Муж: Корытов Иосиф
Знаменское, Ирбитское, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.10.1965
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Корытов Иосиф
Россия
Крещение
Неизвестно
Харловское, Ирбитское, Свердловская область
Godparents:Иван Антонович и Марфа Кронитовна
Смерть
23.01.2022
Ирбит, город Ирбит, Свердловская область