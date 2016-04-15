Смоленская (Пурышева) Ирина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1935
Дата смерти15.04.2016
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1935
Рождение ребёнка
02.12.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смоленский Леонид
Рождение ребёнка
09.10.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смоленский Леонид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смоленский Леонид
Смерть
15.04.2016