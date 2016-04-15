Смоленская (Пурышева) Ирина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмоленская (Пурышева) Ирина Дмитриевна

Смоленская (Пурышева) Ирина Дмитриевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1935

Дата смерти

15.04.2016

Пол

Женский

Отец

Мать

1912 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1935

Отец: Пурышев Дмитрий Дмитриевич

Мать: Пурышева Тамара Александровна

Рождение ребёнка
02.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смоленский Леонид

Рождение ребёнка
09.10.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смоленский Леонид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смоленский Леонид

Смерть
15.04.2016
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close