Кожина Ольга Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКожина Ольга Степановна

Кожина Ольга Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожин Тимофей Яковлевич

Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Кожина) Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Кожин Тимофей Яковлевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Кожина) Авдотья Тимофеевна

Отец ребёнка: Кожин Тимофей Яковлевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Кожин Евгений Тимофеевич

Отец ребёнка: Кожин Тимофей Яковлевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Кожина) Пелагея Тимофеевна

Отец ребёнка: Кожин Тимофей Яковлевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Кожин Антон Тимофеевич

Отец ребёнка: Кожин Тимофей Яковлевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Кожина) Ольга Тимофеевна

Отец ребёнка: Кожин Тимофей Яковлевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Кожина) Мавра Тимофеевна

Отец ребёнка: Кожин Тимофей Яковлевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Кожина) Клавдия Тимофеевна

Отец ребёнка: Кожин Тимофей Яковлевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.