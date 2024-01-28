Кожина Ольга Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Кожина) Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Кожин Тимофей Яковлевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Кожина) Авдотья Тимофеевна
Отец ребёнка: Кожин Тимофей Яковлевич
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Кожин Тимофей Яковлевич
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Кожина) Пелагея Тимофеевна
Отец ребёнка: Кожин Тимофей Яковлевич
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Кожин Тимофей Яковлевич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Кожина) Ольга Тимофеевна
Отец ребёнка: Кожин Тимофей Яковлевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Кожина) Мавра Тимофеевна
Отец ребёнка: Кожин Тимофей Яковлевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Кожина) Клавдия Тимофеевна
Отец ребёнка: Кожин Тимофей Яковлевич
Смерть
Неизвестно