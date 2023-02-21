(Мироненко) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Мироненко) Нина

(Мироненко) Нина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

1931

Пол

Женский

Отец

Мать

1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Мироненко Афанасий

Мать: Евдокия

Смерть
1931
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close