Мелкумян Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелкумян Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабалян Сусанна Сергеевна

Мать ребёнка: Бабалян Нюра Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабалян Вячеслав Сергеевич

Мать ребёнка: Бабалян Нюра Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабалян Светлана Сергеевна

Мать ребёнка: Бабалян Нюра Александровна

Развод
Неизвестно

Жена: Бабалян Нюра Александровна

Смерть
Неизвестно
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