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Чесноков Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1983

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Чеснокова Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чесноков Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чеснокова Маргарита Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чеснокова Елизавета Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
29.11.2022

Жена: Чеснокова Вера

Курган, город Курган, Курганская область

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