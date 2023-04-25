Чесноков Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1983
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1983
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чесноков Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чеснокова Маргарита Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чеснокова Елизавета Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
29.11.2022
Жена: Чеснокова Вера
Курган, город Курган, Курганская область