Юткин Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смерти1950
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Военная служба
С 1942
Род войск: Пехота Воинское звание: Рядовой Призван в 1942 году Илекским РВК. 11.04.1942 года поступил в 613 запасной стрелковый полк. Военную присягу принял 25.04.1942 года. 18.05.1942 был отправлен н... Показать все
Похороны
1950
Хутор Первое Мая, Илекский район, Оренбургская область, РСФСР, Союз Советских Социалистических Республик
Смерть
1950
Хутор Первое Мая, Илекский район, Оренбургская область, РСФСР, Союз Советских Социалистических Республик