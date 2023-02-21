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Юткин Иван Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Юткин Александр Епифанович

Мать: Юткина Епистимия (Устина) Сергеевна

Военная служба
С 1942
Род войск: Пехота Воинское звание: Рядовой Призван в 1942 году Илекским РВК. 11.04.1942 года поступил в 613 запасной стрелковый полк. Военную присягу принял 25.04.1942 года. 18.05.1942 был отправлен н... Показать все
Похороны
1950
Хутор Первое Мая, Илекский район, Оренбургская область, РСФСР, Союз Советских Социалистических Республик
Смерть
1950
Хутор Первое Мая, Илекский район, Оренбургская область, РСФСР, Союз Советских Социалистических Республик
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