Дедова Екатерина Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1675
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1702
Дочь: Давыдова Домна Степанова
Отец ребёнка: Дедов Степан Еремеев
Рождение ребёнка
Около 1712
Сын: Дедов Егор Степанов
Отец ребёнка: Дедов Степан Еремеев
Рождение ребёнка
Около 1714
Дочь: Елена Степанова
Отец ребёнка: Дедов Степан Еремеев
Рождение ребёнка
Около 1724
Сын: Дедов Федор Степанов
Отец ребёнка: Дедов Степан Еремеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дедов Степан Еремеев
Смерть
Неизвестно