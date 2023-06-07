Дедова Екатерина Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедова Екатерина Осипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1675

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1678 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1702

Дочь: Давыдова Домна Степанова

Отец ребёнка: Дедов Степан Еремеев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1712

Сын: Дедов Егор Степанов

Отец ребёнка: Дедов Степан Еремеев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1714

Дочь: Елена Степанова

Отец ребёнка: Дедов Степан Еремеев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1724

Сын: Дедов Федор Степанов

Отец ребёнка: Дедов Степан Еремеев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дедов Степан Еремеев

Смерть
Неизвестно
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