Малюкова (Брыжах) Светлана Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малюкова (Брыжах) Светлана Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1987 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1987

Сын: Малюков Антон Игоревич

Отец ребёнка: Малюков Игорь Викторович

Рождение ребёнка
22.01.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малюков Игорь Викторович

Талдыкорган, городская администрация Талдыкорган, Жетысуская область

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