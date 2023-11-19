Малюкова (Брыжах) Светлана Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1987
Отец ребёнка: Малюков Игорь Викторович
Рождение ребёнка
22.01.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Малюков Игорь Викторович
Талдыкорган, городская администрация Талдыкорган, Жетысуская область