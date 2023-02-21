Веденев Андрей Харитонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веденев Андрей Харитонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1898 ст.

Дочь: Веденева Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Веденева Матрона Емельяновна

Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Томск.
Место жительства
1898 ст.
Крестьянин деревни Лежанка Крупянской волости Тюкалинского округа (с 1898 года - уезд) Тобольской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веденева Матрона Емельяновна

Смерть
Неизвестно
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