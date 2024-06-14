Михайлова Галина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1949
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1949
Отец: Пряхин Илья Макарович
Мать: Пряхина Наталья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1969
Сын: Михайлов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Михайлов Николай Тихонович
Рождение ребёнка
31.05.1972
Сын: Михайлов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Михайлов Николай Тихонович
Рождение ребёнка
08.01.1980
Сын: Михайлов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Михайлов Николай Тихонович
Рождение ребёнка
13.11.1983
Сын: Удодов Алексей Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.05.1985
Сын: Удодов Виктор Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
30.06.1988
Дочь: Худобина (Удодова) Алла Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно