Михайлова Галина Ильинична 19.04.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Михайлова Галина Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1949

Отец: Пряхин Илья Макарович

Мать: Пряхина Наталья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Николай Тихонович

Рождение ребёнка
05.01.1969

Сын: Михайлов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Михайлов Николай Тихонович

Рождение ребёнка
31.05.1972

Сын: Михайлов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Михайлов Николай Тихонович

Рождение ребёнка
08.01.1980

Сын: Михайлов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Михайлов Николай Тихонович

Рождение ребёнка
13.11.1983

Сын: Удодов Алексей Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
26.05.1985

Сын: Удодов Виктор Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
30.06.1988

Дочь: Худобина (Удодова) Алла Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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