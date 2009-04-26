Пронько Николай Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПронько Николай Игнатьевич

Пронько Николай Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1929

Дата смерти

26.04.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1929

Отец: Пронько Игнатий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1949

Дочь: Александрова Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Пронько Вера Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пронько Вера Егоровна

Смерть
26.04.2009
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close