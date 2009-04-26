Пронько Николай Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1929
Дата смерти26.04.2009
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1929
Отец: Пронько Игнатий
Рождение ребёнка
25.06.1949
Дочь: Александрова Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Пронько Вера Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пронько Вера Егоровна
Смерть
26.04.2009
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область