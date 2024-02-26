Сурин Григорий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сурина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернавских Любовь Григорьевна
Мать ребёнка: Сурина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
17.08.1957
Сын: Сурин Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Сурина Анна Васильевна