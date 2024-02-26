Сурин Григорий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурин Григорий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сурина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернавских Любовь Григорьевна

Мать ребёнка: Сурина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
17.08.1957

Сын: Сурин Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Сурина Анна Васильевна

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