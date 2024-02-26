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Иван Прокофьев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

14.01.1851 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1777 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1803 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Прокофий Герасимов (Ич)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Матвей Денисов (Ич)

Мать ребёнка: Анна Семенова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
01.05.1821 ст.

Жена: Анна Семенова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
14.01.1851 ст.
Причина смерти: паралич | возм он по МК1851 см https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWV-4N9?i=754&wc=Q866-2SN:375541101,380331001,380331002,380813701&cc=1921824
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