Константинов Владимир Григорьевич 11.06.1951 — найти родственников по фамилии на Familio
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Константинов Владимир Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1951

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1951

Отец: Константинов Григорий Константинович

Мать: Ванькова Вера Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Людмила Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Константинова Людмила Александровна

Рождение ребёнка
26.10.1980

Сын: Константинов Алексей Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1983

Дочь: Константинова Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: не указана

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