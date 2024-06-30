Константинов Владимир Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1951
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Людмила Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.10.1980
Сын: Константинов Алексей Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1983
Дочь: Константинова Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: не указана