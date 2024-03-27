Ахметжанова (Шеяфетдинова) Алимя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметжанова (Шеяфетдинова) Алимя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шеяфетдинов Хамзя Люкманович

Мать: Шеяфетдинов Муршида

Рождение ребёнка
23.11.197

Сын: Ахметжанов Данис Хаммятович

Отец ребёнка: Ахметжанов Хаммят Ахмеджанович

Семеновка 9624300
Рождение ребёнка
21.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахметжанов Хаммят Ахмеджанович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.11.1965

Дочь: Адиля

Отец ребёнка: Ахметжанов Хаммят Ахмеджанович

Москва, город федерального значения Москва
Развод
Неизвестно

Муж: Ахметжанов Хаммят Ахмеджанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахметжанов Хаммят Ахмеджанович

Смерть
Неизвестно
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