Ахметжанова (Шеяфетдинова) Алимя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шеяфетдинов Хамзя Люкманович
Мать: Шеяфетдинов Муршида
Рождение ребёнка
23.11.197
Сын: Ахметжанов Данис Хаммятович
Отец ребёнка: Ахметжанов Хаммят Ахмеджанович
Семеновка 9624300
Рождение ребёнка
21.07.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ахметжанов Хаммят Ахмеджанович
Рождение ребёнка
19.11.1965
Дочь: Адиля
Отец ребёнка: Ахметжанов Хаммят Ахмеджанович
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно