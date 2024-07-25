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Парфеней Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Чистяков Трофим Никифорович

Мать: Домна Гавриловна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Степан Парфенович

Мать ребёнка: Алена Остафьевна

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Марина Парфентьевна

Мать ребёнка: Алена Остафьевна

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Василиса Парфентьевна

Мать ребёнка: Алена Остафьевна

Смерть
1835

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