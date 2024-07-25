Парфеней Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Чистяков Трофим Никифорович
Мать: Домна Гавриловна
Рождение ребёнка
1804
Сын: Степан Парфенович
Мать ребёнка: Алена Остафьевна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Марина Парфентьевна
Мать ребёнка: Алена Остафьевна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Василиса Парфентьевна
Мать ребёнка: Алена Остафьевна
Смерть
1835