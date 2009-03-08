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Амирбеков Роман Мехтиевич
Амирбеков Роман Мехтиевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.03.2009
Пол
Мужской
Отец
Амирбеков Мехти Малиагаевич
1984 г.р.
Мать
Амирбекова (Черткоева) Виктория Петровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.2009
Отец:
Амирбеков Мехти Малиагаевич
Мать:
Амирбекова Виктория Петровна
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