Хасая Геннадий Ревазович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хасая Геннадий Ревазович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рускова Светлана Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хасая Лидия Геннадьевна

Мать ребёнка: Рускова Светлана Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хасая Наталья Геннадьевна

Мать ребёнка: Рускова Светлана Григорьевна

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