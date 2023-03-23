Хасая Геннадий Ревазович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хасая Лидия Геннадьевна
Мать ребёнка: Рускова Светлана Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хасая Наталья Геннадьевна
Мать ребёнка: Рускова Светлана Григорьевна