Евфимова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофимов Антон
Рождение ребёнка
1887
Сын: Антонов Герасим
Отец ребёнка: Трофимов Антон
Рождение ребёнка
1888
Сын: Антонов Филипп
Отец ребёнка: Трофимов Антон
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Антонова Евгения
Отец ребёнка: Трофимов Антон
Смерть
Неизвестно