Евфимова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евфимова Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофимов Антон

Рождение ребёнка
1887

Сын: Антонов Герасим

Отец ребёнка: Трофимов Антон

Ездуново, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Антонов Филипп

Отец ребёнка: Трофимов Антон

Ездуново, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Антонова Евгения

Отец ребёнка: Трофимов Антон

Ездуново, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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