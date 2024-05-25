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Давлетшин Вазир Миргазянович

Место рождения

Татарстан, Сармановский р-н, п. Дусюмово

Дата рождения

11.11.1938

Дата смерти

06.02.1994

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1938

Отец: Миргаяз

Мать: не указана

Татарстан, Сармановский р-н, п. Дусюмово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Татарстан, Сармановский р-н, п. Дусюмово
Смерть
06.02.1994

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