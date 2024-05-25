Давлетшин Вазир Миргазянович
Место рожденияТатарстан, Сармановский р-н, п. Дусюмово
Дата рождения11.11.1938
Дата смерти06.02.1994
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1938
Отец: Миргаяз
Мать: не указана
Татарстан, Сармановский р-н, п. Дусюмово
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.10.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.04.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Татарстан, Сармановский р-н, п. Дусюмово
Смерть
06.02.1994