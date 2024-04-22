Чхало (Кононенко) Мария Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чхало (Кононенко) Мария Герасимовна

Место рождения

Валява, Черкаська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Валява, Черкаська область
Бракосочетание
15.04.1828

Муж: Чхало Федор Кириллович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9S7B-H?i=344&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Чхало Анна Федоровна

Отец ребёнка: Чхало Федор Кириллович

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Чхало Сигклитикия Федоровна

Отец ребёнка: Чхало Федор Кириллович

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
15.09.1840

Дочь: Остапенко Любовь Федоровна

Отец ребёнка: Чхало Федор Кириллович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9S13-R?i=496&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Чхало Епистимия Федоровна

Отец ребёнка: Чхало Федор Кириллович

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
01.11.1843

Дочь: Чхало Зиновия Федоровна

Отец ребёнка: Чхало Федор Кириллович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SBS-M?i=549&cc=4133834&cat=1017789
Смерть
Неизвестно
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