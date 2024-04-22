Чхало (Кононенко) Мария Герасимовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
15.04.1828
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9S7B-H?i=344&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Чхало Анна Федоровна
Отец ребёнка: Чхало Федор Кириллович
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Чхало Сигклитикия Федоровна
Отец ребёнка: Чхало Федор Кириллович
Рождение ребёнка
15.09.1840
Дочь: Остапенко Любовь Федоровна
Отец ребёнка: Чхало Федор Кириллович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9S13-R?i=496&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Чхало Епистимия Федоровна
Отец ребёнка: Чхало Федор Кириллович
Рождение ребёнка
01.11.1843
Дочь: Чхало Зиновия Федоровна
Отец ребёнка: Чхало Федор Кириллович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SBS-M?i=549&cc=4133834&cat=1017789
Смерть
Неизвестно