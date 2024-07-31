Лаптева Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1873
Дочь: (Лаптева) Евдокия Леонтиевна
Отец ребёнка: Лаптев Леон-Ион-Леонтий Степанович
Рождение ребёнка
03.10.1874
Отец ребёнка: Лаптев Леон-Ион-Леонтий Степанович
Смерть
Неизвестно