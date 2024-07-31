Лаптева Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптева Евдокия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1843 г.р.

Дети

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаптев Леон-Ион-Леонтий Степанович

Рождение ребёнка
01.08.1873

Дочь: (Лаптева) Евдокия Леонтиевна

Отец ребёнка: Лаптев Леон-Ион-Леонтий Степанович

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.10.1874

Сын: Лаптев Сергей Леонтиевич

Отец ребёнка: Лаптев Леон-Ион-Леонтий Степанович

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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