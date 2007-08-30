Вуколова Екатерина Феоктистовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вуколова Екатерина Феоктистовна

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Место рождения

Дурновский, Новоаннинский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

28.05.1913 ст.

Дата смерти

30.08.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1913 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Дурновский, Новоаннинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
28.01.1954

Дочь: Крючкова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Новоаннинский, Новоаннинский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
30.08.2007
Камышин, город Камышин, Волгоградская область
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