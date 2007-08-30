Вуколова Екатерина Феоктистовна
Место рождения
Дата рождения28.05.1913 ст.
Дата смерти30.08.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1913 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1954
Дочь: Крючкова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Новоаннинский, Новоаннинский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
30.08.2007
Камышин, город Камышин, Волгоградская область