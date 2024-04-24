Слободский Диомид Борисович 08.09.1837 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Слободский Диомид Борисович

Место рождения

Златополье, Кіровоградська область

Дата рождения

08.09.1837 ст.

Дата смерти

Около 1850 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1837 ст.

Отец: Слободский Борис Васильевич

Мать: Слободская (Дурманева) Наталья Мироновна

Златополье, Кіровоградська область
того же числа [восьмого] крещен 11 числа помещика майора Владимира Яковлева сына Булгакова слободы Владимировки у крестьянина Бориса Васильева сына Слободского и законной жены его Натальи Мироновой д... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Златополье, Кіровоградська область
Смерть
Около 1850 ст.
Златополье, Кіровоградська область
нет в 9-ой ревизии 1850 г.

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