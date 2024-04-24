Слободский Диомид Борисович
Место рождения
Дата рождения08.09.1837 ст.
Дата смертиОколо 1850 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1837 ст.
того же числа [восьмого] крещен 11 числа помещика майора Владимира Яковлева сына Булгакова слободы Владимировки у крестьянина Бориса Васильева сына Слободского и законной жены его Натальи Мироновой д... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1850 ст.
нет в 9-ой ревизии 1850 г.