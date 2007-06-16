Шипилова Варвара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипилова Варвара Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.2007

Пол

Женский

Отец

Мать

1979 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.2007

Отец: Спирин Анатолий

Мать: Шипилова Людмила Алексеевна

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