Чеканова (Данилова) Александра Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти1925
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: Данилова Анна Степановна
Бракосочетание
01.10.1895 ст.
Воскресенская церковь на Площадке города Костромы
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Чеканова Вера Александровна
Отец ребёнка: Чеканов Александр Константинович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Шишкина Анна Александровна
Отец ребёнка: Чеканов Александр Константинович
Смерть
1925