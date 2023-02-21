Чеканова (Данилова) Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеканова (Данилова) Александра Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

1925

Пол

Женский

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: Данилова Анна Степановна

Бракосочетание
01.10.1895 ст.

Муж: Чеканов Александр Константинович

Кострома, город Кострома, Костромская область
Воскресенская церковь на Площадке города Костромы
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Чеканова Вера Александровна

Отец ребёнка: Чеканов Александр Константинович

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Шишкина Анна Александровна

Отец ребёнка: Чеканов Александр Константинович

Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
1925
Кострома, город Кострома, Костромская область
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