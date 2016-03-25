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Зайцев Владимир Валентинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1961

Дата смерти

25.03.2016

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1961

Отец: Зайцев Валентин Иванович

Мать: Зайцева Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
23.06.1986

Дочь: Соловьёва Надежда Владимировна

Мать ребёнка: Зайцева Юлия

Рождение ребёнка
09.04.1988

Сын: Зайцев Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Зайцева Юлия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Юлия

Смерть
25.03.2016
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