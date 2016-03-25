Зайцев Владимир Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1961
Дата смерти25.03.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1961
Рождение ребёнка
23.06.1986
Дочь: Соловьёва Надежда Владимировна
Мать ребёнка: Зайцева Юлия
Рождение ребёнка
09.04.1988
Сын: Зайцев Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Зайцева Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайцева Юлия
Смерть
25.03.2016