Шевелева Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Дочь: Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Шевелев Дмитрий Михайлович
Дочь: Шевелева Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Шевелев Дмитрий Михайлович
Сын: Шевелев Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Шевелев Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Шевелев Дмитрий Михайлович
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Шевелев Дмитрий Михайлович
Дочь: Шевелева Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Шевелев Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Шевелев Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Шевелев Дмитрий Михайлович
Сын: Шевелев Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Шевелев Дмитрий Михайлович
Сын: Шевелев Арсений Дмитриевич
Отец ребёнка: Шевелев Дмитрий Михайлович
Сын: Шевелев Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Шевелев Дмитрий Михайлович
Дочь: Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Шевелев Дмитрий Михайлович
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Шевелев Дмитрий Михайлович
Дочь: Шевелева Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Шевелев Дмитрий Михайлович