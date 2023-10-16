Шевелева Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевелева Анна Дмитриевна

Шевелева Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.05.1888

Дочь: Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Шевелев Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
03.01.1890

Дочь: Шевелева Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Шевелев Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
30.11.1891

Сын: Шевелев Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Шевелев Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
17.10.1894

Сын: Шевелев Иоанн Дмитриевич

Отец ребёнка: Шевелев Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
18.02.1896

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Шевелев Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Шевелева Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Шевелев Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
22.06.1898

Сын: Шевелев Пётр Дмитриевич

Отец ребёнка: Шевелев Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
08.08.1899

Сын: Шевелев Иоанн Дмитриевич

Отец ребёнка: Шевелев Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
01.11.1900

Сын: Шевелев Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Шевелев Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
26.02.1902

Сын: Шевелев Арсений Дмитриевич

Отец ребёнка: Шевелев Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
23.03.1904

Сын: Шевелев Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Шевелев Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
04.05.1906

Дочь: Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Шевелев Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
28.03.1908

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Шевелев Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
01.03.1910

Дочь: Шевелева Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Шевелев Дмитрий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевелев Дмитрий Михайлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close