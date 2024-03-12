Молданова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молданова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Молданов Василий

Отец ребёнка: Молданов Степан

Большой Вар (?)
Рождение ребёнка
05.09.1922

Сын: Молданов Алексей

Отец ребёнка: Молданов Степан

Большой Вар
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарлина Мария

Отец ребёнка: Молданов Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волдина Татьяна

Отец ребёнка: Молданов Степан

Смерть
Неизвестно
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