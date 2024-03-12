Молданова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорий
Рождение ребёнка
1913
Сын: Молданов Василий
Отец ребёнка: Молданов Степан
Большой Вар (?)
Рождение ребёнка
05.09.1922
Сын: Молданов Алексей
Отец ребёнка: Молданов Степан
Большой Вар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарлина Мария
Отец ребёнка: Молданов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волдина Татьяна
Отец ребёнка: Молданов Степан
Смерть
Неизвестно