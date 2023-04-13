Русинов Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРусинов Анатолий

Русинов Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

После 1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Русинова Лидия Дмитриевна

Заболотной, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Русинова Лидия Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Заболотной, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Заболотной, Котельнический уезд, Вятская губерния
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