Русинов Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Русинова Лидия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно