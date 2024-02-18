Колодезная (Белецкая) Александра Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колодезная (Белецкая) Александра Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1879 ст.

Муж: Колодезный Пётр Филиппович

Рождение ребёнка
20.07.1880

Дочь: Колодезная Мария Петровна

Отец ребёнка: Колодезный Пётр Филиппович

Рождение ребёнка
25.10.1881

Сын: Колодезный Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Колодезный Пётр Филиппович

Рождение ребёнка
26.02.1884

Сын: Колодезный Порфирий Петрович

Отец ребёнка: Колодезный Пётр Филиппович

Рождение ребёнка
02.09.1886

Сын: Колодезный Иван Петрович

Отец ребёнка: Колодезный Пётр Филиппович

Смерть
Неизвестно

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