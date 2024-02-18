Колодезная (Белецкая) Александра Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1879 ст.
Рождение ребёнка
20.07.1880
Дочь: Колодезная Мария Петровна
Отец ребёнка: Колодезный Пётр Филиппович
Рождение ребёнка
25.10.1881
Сын: Колодезный Дмитрий Петрович
Отец ребёнка: Колодезный Пётр Филиппович
Рождение ребёнка
26.02.1884
Сын: Колодезный Порфирий Петрович
Отец ребёнка: Колодезный Пётр Филиппович
Рождение ребёнка
02.09.1886
Отец ребёнка: Колодезный Пётр Филиппович
Смерть
Неизвестно