Болодурин Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болодурин Иван Петрович

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Место рождения

Старошешминск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

19.01.1905

Дата смерти

29.09.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Старошешминск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
29.09.1943
Репкинский р-н, Черниговская обл., Украина
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