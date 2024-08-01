Алыпов Савва
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1799 и 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Между 1799 и 1807
Отец: Алыпов Василий
Мать: Алыпова Марина
Бракосочетание
30.01.1822
Рождение ребёнка
08.03.1823
Сын: Алыпов Конон
Мать ребёнка: Алыпова (Короваева) Акилина
Рождение ребёнка
24.12.1825
Сын: Алыпов Степан
Мать ребёнка: Алыпова (Короваева) Акилина
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Алыпов Григорий
Мать ребёнка: Алыпова (Короваева) Акилина
Бракосочетание
16.05.1855
Жена: Алыпова Федора
Рождение ребёнка
28.11.1858
Сын: Алыпов Андрей
Мать ребёнка: Алыпова Федора
Рождение ребёнка
11.04.1861
Сын: Алыпов Егор
Мать ребёнка: Алыпова Федора
Рождение ребёнка
Около 1871
Сын: Алыпов Василий
Мать ребёнка: Алыпова Федора
Смерть
Неизвестно