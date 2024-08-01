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Алыпов Савва

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1799 и 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1799 и 1807

Отец: Алыпов Василий

Мать: Алыпова Марина

Бракосочетание
30.01.1822

Жена: Алыпова (Короваева) Акилина

Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
08.03.1823

Сын: Алыпов Конон

Мать ребёнка: Алыпова (Короваева) Акилина

Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
24.12.1825

Сын: Алыпов Степан

Мать ребёнка: Алыпова (Короваева) Акилина

Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Алыпов Григорий

Мать ребёнка: Алыпова (Короваева) Акилина

Бракосочетание
16.05.1855

Жена: Алыпова Федора

Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
28.11.1858

Сын: Алыпов Андрей

Мать ребёнка: Алыпова Федора

Короваевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.04.1861

Сын: Алыпов Егор

Мать ребёнка: Алыпова Федора

Короваевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Алыпов Василий

Мать ребёнка: Алыпова Федора

Смерть
Неизвестно

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