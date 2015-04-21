Павлов Валентин
Место рождения
Дата рождения01.07.1957
Дата смерти21.04.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1957
Отец: Павлов Анатолий
Мать: Павлова Любовь
Бракосочетание
30.05.1980
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.12.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
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Рождение ребёнка
08.02.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.06.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
2000
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
21.04.2015
Россия
Причина смерти: Инсульт | Россия
Похороны
Неизвестно