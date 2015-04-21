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Павлов Валентин

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Место рождения

Россыпное, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

01.07.1957

Дата смерти

21.04.2015

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1957

Отец: Павлов Анатолий

Мать: Павлова Любовь

Россыпное, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
30.05.1980

Жена: скрыто настройками приватности

Шувалов, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.12.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
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Рождение ребёнка
08.02.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Шувалов, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.06.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
2000

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
21.04.2015
Россия
Причина смерти: Инсульт | Россия
Похороны
Неизвестно
Шувалов, Павловский муниципальный район, Воронежская область
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