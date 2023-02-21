Солдатов Илья Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1909 ст.
Дочь: Солдатова Елена Ильинична
Мать ребёнка: Солдатова Александра Никитична
Лубяны, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно