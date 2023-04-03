Говорухина Ирина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1875
Рождение ребёнка
21.06.1880
Дочь: Говорухина Агрипина Родионовна
Отец ребёнка: Говорухин Родион Харитонович
Рождение ребёнка
04.06.1883
Сын: Говорухин Кирилл Родионович
Отец ребёнка: Говорухин Родион Харитонович
Рождение ребёнка
04.08.1884
Дочь: Говорухина Феодосия Родионовна
Отец ребёнка: Говорухин Родион Харитонович
Рождение ребёнка
13.04.1890
Дочь: Говорухина Агапья Родионовна
Отец ребёнка: Говорухин Родион Харитонович
Рождение ребёнка
22.10.1891
Дочь: Говорухина Елизавета Родионовна
Отец ребёнка: Говорухин Родион Харитонович
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Смерть
Неизвестно