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Говорухина Ирина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1875

Муж: Говорухин Родион Харитонович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.06.1880

Дочь: Говорухина Агрипина Родионовна

Отец ребёнка: Говорухин Родион Харитонович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.06.1883

Сын: Говорухин Кирилл Родионович

Отец ребёнка: Говорухин Родион Харитонович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.08.1884

Дочь: Говорухина Феодосия Родионовна

Отец ребёнка: Говорухин Родион Харитонович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.04.1890

Дочь: Говорухина Агапья Родионовна

Отец ребёнка: Говорухин Родион Харитонович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.10.1891

Дочь: Говорухина Елизавета Родионовна

Отец ребёнка: Говорухин Родион Харитонович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Смерть
Неизвестно
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