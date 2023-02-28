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Петрова (Устимова) Екатерина Юрьевна
Петрова (Устимова) Екатерина Юрьевна
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
21.07.1990
Пол
Женский
Отец
Устимов Юрий Владимирович
1968 г.р.
Мать
Устимова (Петрова) Марина Викторовна
1968 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АУ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1990
Отец:
Устимов Юрий Владимирович
Мать:
Устимова Марина Викторовна
Москва
, город федерального значения Москва
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