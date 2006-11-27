Кочеткова (Цирульникова) Ольга Константиновна
Место рождения
Дата рождения12.07.1947
Дата смерти27.11.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1947
Отец: Катин Константин
Образование
26.06.1962
Окончание Навашинской вечерней средней общеобразовательной школы Горьковской области
Работа или профессия
13.08.1964
Принята ученицей продавца в Навашинский Смешанный торг
Работа или профессия
01.09.1965
Переведена продавцом в Магазин №12 Навашинского Смешанного торга
Работа или профессия
12.09.1965
Переведена продавцом в Магазин №9 Навашинского Смешанного торга
Бракосочетание
20.03.1967
Рождение ребёнка
1967
Сын: Кочетков Сергей Александрович
Отец ребёнка: Кочетков Александр Сергеевич
Работа или профессия
08.07.1968
Уволена с Навашинского Смешанного торга, в связи с обнаружившейся непригодностью
Работа или профессия
30.07.1968
Принята контролёром II разряда в БТК корпуса домашних холодильников Муромского завода им.Орджоникидзе
Работа или профессия
06.03.1969
Уволена с Муромского завода им.Орджоникидзе по соглашению сторон
Работа или профессия
25.03.1969
Принята швеёй-мотористкой в Навашинский комбинат бытового обслуживания
Работа или профессия
20.10.1969
Уволена из Навашинского комбината бытового обслуживания по собственному желанию
Работа или профессия
12.11.1969
Принята учеником печатника в Навашинскую типографию
Работа или профессия
28.02.1970
Переведена в печатники III разряда Навашинской типографии
Работа или профессия
02.02.1972
Уволена из Навашинской типографии по собственному желанию
Работа или профессия
04.02.1972
Принята рабочей по очистке секций II разряда в цех СК-2 Навашинского судостроительного завода
Работа или профессия
03.09.1973
Уволена с Навашинского судостроительного завода по собственной инициативе
Работа или профессия
28.09.1973
Принята слесарем I разряда в трест "Муроммежрайгаз"
Место жительства
С ?.09.1973
Рождение ребёнка
09.10.1974
Дочь: Наталья Александровна
Отец ребёнка: Кочетков Александр Сергеевич
Работа или профессия
14.08.1975
Присвоен II разряд слесаря в тресте "Муроммежрайгаз"
Рождение ребёнка
15.08.1976
Дочь: Гондурова Ирина Александровна
Отец ребёнка: Кочетков Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
15.08.1976
Дочь: Елена Александровна
Отец ребёнка: Кочетков Александр Сергеевич
Работа или профессия
29.06.1977
Присвоен IV разряд слесаря по снабжению газового оборудования в тресте "Муроммежрайгаз"
Работа или профессия
01.07.1979
В связи с введением БТКС установлен III разряд слесаря в тресте "Муроммежрайгаз"
Награда
04.11.1984
В честь 67 годовщины Великого Октября награждена Почётной грамотой в тресте "Муроммежрайгаз"
Образование
01.09.1988
Поступление в Муромский техникум радиоэлектронного приборостроения по специальности "Эксплуатация и наладка станков с программным управлением"
Образование
03.07.1991
Окончание Муромского техникума радиоэлектронного приборостроения, с присвоением квалификации "Техник-технолог – организатор производства"
Работа или профессия
21.11.1994
Переведена контролёром участка режима газоснабжения в тресте "Муроммежрайгаз"
Работа или профессия
19.02.1998
Уволена из треста "Муроммежрайгаз", в связи с обнаружившимся несоответствием работника занимаемой должности по состоянию здоровья, препятствующему продолжению данной работы – II группа инвалидности
Смерть
27.11.2006
Загряжское, Муромский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
30.11.2006
Похоронена на Муниципальном кладбище микрорайона Вербовский г.Мурома квартал №19. В ограде с Шиковой А.В. и Кочетковой Н.А.