Кочеткова (Цирульникова) Ольга Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКочеткова (Цирульникова) Ольга Константиновна

Кочеткова (Цирульникова) Ольга Константиновна

avatar

Место рождения

Малышево, Навашинский, Нижегородская область

Дата рождения

12.07.1947

Дата смерти

27.11.2006

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1947

Отец: Катин Константин

Мать: Шикова Александра Васильевна

Малышево, Навашинский, Нижегородская область
Образование
26.06.1962
Навашино, Навашинский, Нижегородская область
Окончание Навашинской вечерней средней общеобразовательной школы Горьковской области
Работа или профессия
13.08.1964
Навашино, Навашинский, Нижегородская область
Принята ученицей продавца в Навашинский Смешанный торг
Работа или профессия
01.09.1965
Навашино, Навашинский, Нижегородская область
Переведена продавцом в Магазин №12 Навашинского Смешанного торга
Работа или профессия
12.09.1965
Навашино, Навашинский, Нижегородская область
Переведена продавцом в Магазин №9 Навашинского Смешанного торга
Бракосочетание
20.03.1967

Муж: Кочетков Александр Сергеевич

Навашино, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1967

Сын: Кочетков Сергей Александрович

Отец ребёнка: Кочетков Александр Сергеевич

Навашино, Навашинский, Нижегородская область
Работа или профессия
08.07.1968
Навашино, Навашинский, Нижегородская область
Уволена с Навашинского Смешанного торга, в связи с обнаружившейся непригодностью
Работа или профессия
30.07.1968
Муром, округ Муром, Владимирская область
Принята контролёром II разряда в БТК корпуса домашних холодильников Муромского завода им.Орджоникидзе
Работа или профессия
06.03.1969
Муром, округ Муром, Владимирская область
Уволена с Муромского завода им.Орджоникидзе по соглашению сторон
Работа или профессия
25.03.1969
Навашино, Навашинский, Нижегородская область
Принята швеёй-мотористкой в Навашинский комбинат бытового обслуживания
Работа или профессия
20.10.1969
Навашино, Навашинский, Нижегородская область
Уволена из Навашинского комбината бытового обслуживания по собственному желанию
Работа или профессия
12.11.1969
Навашино, Навашинский, Нижегородская область
Принята учеником печатника в Навашинскую типографию
Работа или профессия
28.02.1970
Навашино, Навашинский, Нижегородская область
Переведена в печатники III разряда Навашинской типографии
Работа или профессия
02.02.1972
Навашино, Навашинский, Нижегородская область
Уволена из Навашинской типографии по собственному желанию
Работа или профессия
04.02.1972
Навашино, Навашинский, Нижегородская область
Принята рабочей по очистке секций II разряда в цех СК-2 Навашинского судостроительного завода
Работа или профессия
03.09.1973
Навашино, Навашинский, Нижегородская область
Уволена с Навашинского судостроительного завода по собственной инициативе
Работа или профессия
28.09.1973
Муром, округ Муром, Владимирская область
Принята слесарем I разряда в трест "Муроммежрайгаз"
Место жительства
С ?.09.1973
Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
09.10.1974

Дочь: Наталья Александровна

Отец ребёнка: Кочетков Александр Сергеевич

Навашино, Навашинский, Нижегородская область
Работа или профессия
14.08.1975
Муром, округ Муром, Владимирская область
Присвоен II разряд слесаря в тресте "Муроммежрайгаз"
Рождение ребёнка
15.08.1976

Дочь: Гондурова Ирина Александровна

Отец ребёнка: Кочетков Александр Сергеевич

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
15.08.1976

Дочь: Елена Александровна

Отец ребёнка: Кочетков Александр Сергеевич

Муром, округ Муром, Владимирская область
Работа или профессия
29.06.1977
Муром, округ Муром, Владимирская область
Присвоен IV разряд слесаря по снабжению газового оборудования в тресте "Муроммежрайгаз"
Работа или профессия
01.07.1979
Муром, округ Муром, Владимирская область
В связи с введением БТКС установлен III разряд слесаря в тресте "Муроммежрайгаз"
Награда
04.11.1984
Муром, округ Муром, Владимирская область
В честь 67 годовщины Великого Октября награждена Почётной грамотой в тресте "Муроммежрайгаз"
Образование
01.09.1988
Муром, округ Муром, Владимирская область
Поступление в Муромский техникум радиоэлектронного приборостроения по специальности "Эксплуатация и наладка станков с программным управлением"
Образование
03.07.1991
Муром, округ Муром, Владимирская область
Окончание Муромского техникума радиоэлектронного приборостроения, с присвоением квалификации "Техник-технолог – организатор производства"
Работа или профессия
21.11.1994
Муром, округ Муром, Владимирская область
Переведена контролёром участка режима газоснабжения в тресте "Муроммежрайгаз"
Работа или профессия
19.02.1998
Муром, округ Муром, Владимирская область
Уволена из треста "Муроммежрайгаз", в связи с обнаружившимся несоответствием работника занимаемой должности по состоянию здоровья, препятствующему продолжению данной работы – II группа инвалидности
Смерть
27.11.2006
Загряжское, Муромский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
30.11.2006
Муром, округ Муром, Владимирская область
Похоронена на Муниципальном кладбище микрорайона Вербовский г.Мурома квартал №19. В ограде с Шиковой А.В. и Кочетковой Н.А.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close