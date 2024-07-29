Храпкова Ольга Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.04.1911 ст.
Отец ребёнка: Храпков Иван Ананьевич
Рождение ребёнка
23.09.1912
Дочь: Храпкова Ираида Ивановна
Отец ребёнка: Храпков Иван Ананьевич
Смерть
Неизвестно