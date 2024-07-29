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Храпкова Ольга Назаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Храпков Иван Ананьевич

Рождение ребёнка
09.04.1911 ст.

Сын: Храпков Василий Иванович

Отец ребёнка: Храпков Иван Ананьевич

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.09.1912

Дочь: Храпкова Ираида Ивановна

Отец ребёнка: Храпков Иван Ананьевич

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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