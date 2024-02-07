Максимов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1781 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1802

Сын: Максимов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Максимова Евдокия Ивановна

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1815

Сын: Максимов Николай Иванович

Мать ребёнка: Максимова Евдокия Ивановна

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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