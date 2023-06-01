Евгений Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1984
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1984
Отец: Пищерков Виктор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.03.2009
Дочь: Пищеркова Алина Евгеньевна
Мать ребёнка: Пищеркова Светлана Александровна
Рождение ребёнка
23.08.2012
Сын: Пищерков Вадим Евгеньевич
Мать ребёнка: Пищеркова Светлана Александровна