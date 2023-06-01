Евгений Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евгений Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1984

Отец: Пищерков Виктор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пищеркова Светлана Александровна

Рождение ребёнка
10.03.2009

Дочь: Пищеркова Алина Евгеньевна

Мать ребёнка: Пищеркова Светлана Александровна

Рождение ребёнка
23.08.2012

Сын: Пищерков Вадим Евгеньевич

Мать ребёнка: Пищеркова Светлана Александровна

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