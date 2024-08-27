Горелов Геннадий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горелов Геннадий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горелов Павел Николаевич

Мать: Горелова (Печкурова) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наумова Екатерина Геннадьевна

Мать ребёнка: Наумова Татьяна Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наумова Татьяна Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горелов Константин Генидиевич

Мать ребёнка: Горелова (Евламьпиева) Ольга Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горелова (Евламьпиева) Ольга Викторовна

Рождение ребёнка
28.07.1982

Сын: Горелов Максим Геннадьевич

Мать ребёнка: Горелова (Евламьпиева) Ольга Викторовна

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