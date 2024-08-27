Горелов Геннадий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наумова Екатерина Геннадьевна
Мать ребёнка: Наумова Татьяна Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наумова Татьяна Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горелов Константин Генидиевич
Мать ребёнка: Горелова (Евламьпиева) Ольга Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.07.1982
Сын: Горелов Максим Геннадьевич
Мать ребёнка: Горелова (Евламьпиева) Ольга Викторовна