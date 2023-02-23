Меркулов (примак) Никифор Аверьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркулов (примак) Никифор Аверьянович

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Место рождения

Деревня Анновка , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Анновка , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1846

Сын: Куличихин Николай Никифорович

Мать ребёнка: Куличихина Дарья Кряквина

Деревня Анновка , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1850

Сын: Куличихин Сергей Никифорович

Мать ребёнка: Куличихина Дарья Кряквина

Деревня Анновка , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1853

Сын: Куличихин Иван Никифорович

Мать ребёнка: Куличихина Дарья Кряквина

Деревня Анновка , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1857

Сын: Куличихин Егор Никифорович

Мать ребёнка: Куличихина Дарья Кряквина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Оглоблина Пелагея Куличихина

Мать ребёнка: Куличихина Дарья Кряквина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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