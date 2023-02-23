Меркулов (примак) Никифор Аверьянович
Место рожденияДеревня Анновка , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Анновка , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1846
Сын: Куличихин Николай Никифорович
Мать ребёнка: Куличихина Дарья Кряквина
Деревня Анновка , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1850
Сын: Куличихин Сергей Никифорович
Мать ребёнка: Куличихина Дарья Кряквина
Деревня Анновка , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1853
Сын: Куличихин Иван Никифорович
Мать ребёнка: Куличихина Дарья Кряквина
Деревня Анновка , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1857
Сын: Куличихин Егор Никифорович
Мать ребёнка: Куличихина Дарья Кряквина
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Оглоблина Пелагея Куличихина
Мать ребёнка: Куличихина Дарья Кряквина
Смерть
Неизвестно