Мамай Михаил Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Восприемник
09.07.1887 ст.
Улита Кузьминична Швачка
Восприемник
10.08.1887 ст.
Наталья Ивановна Швачка
Рождение ребёнка
18.08.1887 ст.
Мать ребёнка: Мамаева Елизавета Кузьминична
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F6NF?i=544&cc=3511744&cat=1009232
Восприемник
17.12.1887 ст.
Даниил Тимофеевич Мартыненко
Восприемник
24.03.1888 ст.
Мария Степановна Ворожченко
Восприемник
24.03.1888 ст.
Петр Степанович Ворожченко
Восприемник
23.10.1888 ст.
Параскева Федоровна Полякова
Восприемник
01.11.1890 ст.
Николаевка, Сумська область
Анастасия Михайловна Белошапка
Восприемник
11.12.1892 ст.
Спиридон Кузьмич Швачка
Рождение ребёнка
08.01.1893 ст.
Дочь: Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Мамаева Елизавета Кузьминична
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FSV9-1?cc=3511744&cat=1009232
Восприемник
02.04.1893 ст.
Никита Михайлович Белошапка
Восприемник
24.05.1897 ст.
Игнатий Михайлович Белошапка
Восприемник
29.10.1897 ст.
Дмитрий Тимофеевич Мартыненко
Восприемник
10.11.1897 ст.
Екатерина Федоровна Полякова
Восприемник
10.01.1898 ст.
Григорий Саввич Северин
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно