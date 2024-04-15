Мамай Михаил Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамай Михаил Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
09.07.1887 ст.
Рогозное, Сумська область
Улита Кузьминична Швачка
Восприемник
10.08.1887 ст.
Рогозное, Сумська область
Наталья Ивановна Швачка
Рождение ребёнка
18.08.1887 ст.

Сын: Мамай Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Мамаева Елизавета Кузьминична

Скляровка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F6NF?i=544&cc=3511744&cat=1009232
Восприемник
17.12.1887 ст.
Рогозное, Сумська область
Даниил Тимофеевич Мартыненко
Восприемник
24.03.1888 ст.
Рогозное, Сумська область
Мария Степановна Ворожченко
Восприемник
24.03.1888 ст.
Рогозное, Сумська область
Петр Степанович Ворожченко
Восприемник
23.10.1888 ст.
Рогозное, Сумська область
Параскева Федоровна Полякова
Восприемник
01.11.1890 ст.
Николаевка, Сумська область
Анастасия Михайловна Белошапка
Восприемник
11.12.1892 ст.
Рогозное, Сумська область
Спиридон Кузьмич Швачка
Рождение ребёнка
08.01.1893 ст.

Дочь: Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Мамаева Елизавета Кузьминична

Скляровка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FSV9-1?cc=3511744&cat=1009232
Восприемник
02.04.1893 ст.
Рогозное, Сумська область
Никита Михайлович Белошапка
Восприемник
24.05.1897 ст.
Рогозное, Сумська область
Игнатий Михайлович Белошапка
Восприемник
29.10.1897 ст.
Рогозное, Сумська область
Дмитрий Тимофеевич Мартыненко
Восприемник
10.11.1897 ст.
Рогозное, Сумська область
Екатерина Федоровна Полякова
Восприемник
10.01.1898 ст.
Рогозное, Сумська область
Григорий Саввич Северин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамаева Елизавета Кузьминична

Место жительства
Неизвестно
Скляровка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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