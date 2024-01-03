Василий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1659
Дата смертиПосле 1715
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1659
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1677
Сын: Алексей Васильев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1679
Сын: Семен Васильев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1687
Сын: Анофрей Васильев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1697
Сын: Илья Васильев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1699
Сын: Афанасий Васильев
Мать ребёнка: ?
Смерть
После 1715