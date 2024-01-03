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Василий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1659

Дата смерти

После 1715

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1659

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1677

Сын: Алексей Васильев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1679

Сын: Семен Васильев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1687

Сын: Анофрей Васильев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1697

Сын: Илья Васильев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1699

Сын: Афанасий Васильев

Мать ребёнка: ?

Смерть
После 1715

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