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(Скороходова) Татьяна
(Скороходова) Татьяна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1969
Пол
Женский
Отец
Скороходов Владимир
Мать
Скороходова (Ключерева) Галина
1946 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1969
Отец:
Скороходов Владимир
Мать:
Скороходова Галина
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